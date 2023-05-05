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Азербайджан и Мексика провели политические консультации

Азербайджан и Мексика провели политические консультации Заместитель министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов, посол Кармен Морено Тоскано и заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов выступили сопредседателями третьего заседания мексиканско-азербайджанского м
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 17:02
Азербайджан и Мексика провели политические консультации

Заместитель министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов, посол Кармен Морено Тоскано и заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов выступили сопредседателями третьего заседания мексиканско-азербайджанского механизма политических консультаций, прошедшего в МИД Мексики.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, встреча позволила повысить уровень политического диалога между двумя странами в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений в 2022 году.

Обе стороны пообещали увеличить частоту двусторонних контактов. Замминистра Кармен Морено Тоскано воспользовалась возможностью, чтобы поздравить своего коллегу с успехом страны в проведении Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку, в котором победил мексиканский пилот Серхио "Чеко" Перес.

На переговорах обсуждалась необходимость придания нового импульса политическим и экономическим отношениям. Отмечено наличие большого потенциала для увеличения торговли и инвестиций в различных секторах, особенно в агропромышленном секторе. Также подчеркнута важность развития контактов между частным сектором обеих стран, уделяя особое внимание малому и среднему бизнесу. Стороны подтвердили свою приверженность образовательным и академическим обменам для развития культурных и творческих, а также научных и технологических связей между двумя странами в рамках соглашения, подписанного в 2017 году.

Был осуществлен обмен мнениями по различным региональным вопросам и по энергетической безопасности. Мексика подтвердила свою позицию сторонника мирного разрешения конфликтов в соответствии с принципами международного права, а также важность содействия диалогу, переговорам, посредничеству и другим средствам разрешения споров.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Mexico hold political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Meksika arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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