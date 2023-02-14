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Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций

Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций В ближайшие недели Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций, что свидетельствует об активном диалоге между странами.
Внешняя политика
14 февраля 2023 г. 12:31
Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций

В ближайшие недели Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций, что свидетельствует об активном диалоге между странами.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро на мероприятии, посвященном сотрудничеству мозговых центров двух стран.

Дипломат напомнила, что в прошлом году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и в следующем году Мексика отметит 10-летие открытия посольства в Азербайджане.

По словам Ромеро, что ее страна приняла решение открыть дипмиссию в Баку, потому что заинтересована в большей вовлеченности в регионе, начиная от политического диалога до взаимных инвестиций.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Mexico to hold third round of political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Meksika arasında siyasi məsləhətləşmələrin üçüncü raundu keçiriləcək

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