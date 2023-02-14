Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций

В ближайшие недели Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций, что свидетельствует об активном диалоге между странами.

В ближайшие недели Азербайджан и Мексика проведут третий раунд политических консультаций, что свидетельствует об активном диалоге между странами.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро на мероприятии, посвященном сотрудничеству мозговых центров двух стран.

Дипломат напомнила, что в прошлом году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и в следующем году Мексика отметит 10-летие открытия посольства в Азербайджане.

По словам Ромеро, что ее страна приняла решение открыть дипмиссию в Баку, потому что заинтересована в большей вовлеченности в регионе, начиная от политического диалога до взаимных инвестиций.