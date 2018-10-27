 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Мексика обсудили налаживание межпарламентских связей

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился с президентом мексиканского Сената Марти Батресом Гвадаррамой.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Twitter М.Талыбова.

    В ходе встречи стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Мексикой, в том числе и налаживание межпарламентских связей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi