Азербайджан и Мексика обсудили налаживание межпарламентских связей

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился с президентом мексиканского Сената Марти Батресом Гвадаррамой.
Как сообщает Report, об этом говорится в Twitter М.Талыбова.
В ходе встречи стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Мексикой, в том числе и налаживание межпарламентских связей.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости