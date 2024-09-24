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Азербайджан и Мексика обсудили двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Мексика обсудили двустороннее сотрудничество Министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсена в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 01:58
Азербайджан и Мексика обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсена в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

На встрече была подчеркнута необходимость изучения существующих возможностей для развития связей между двумя странами в области науки, здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма.

Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о председательстве Азербайджана на конференции COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikanın XİN başçısı Azərbaycanın COP29-a sədrliyi barədə məlumatlandırılıb

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