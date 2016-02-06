​Азербайджан и Мексика будут обмениваться информацией в сфере защиты прав человека

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с уполномоченным по правам человека в Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Эльмирой Сулеймановой.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, посол Лабардини проинформировал уполномоченного по правам человека о текущей ситуации в Мексике и проблемах, которые создал экономический рост с точки зрения прав человека и об их решении в положительную сторону благодаря совместным усилиям правительства, неправительственных организаций и гражданского общества. Он также объяснил структуру и функции Национальной комиссии по правам человека, организации ответственной за регулирование и защиту прав человека в Мексике.

Со своей стороны Эльмира Сулейманова рассказала о деятельности ведущего органа и о многих мероприятиях и проектах, которые были проведены в этой области, и выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном по вопросам, связанным с гендерным равенством, бедностью, укреплением мира и доступом к информации.

В связи с этим будут проводиться работы по организации взаимных официальных визитов мексиканского коллеги в Азербайджан и наоборот в целях обмена идеями и практическими проектами, которые принесут пользу обеим странам.