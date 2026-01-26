Азербайджан и Марокко провели в Баку 4-й раунд политконсультаций

В Баку прошел 4-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Марокко.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, встреча прошла под руководством замминистра иностранных дел нашей страны Ялчына Рафиева и гендиректора по вопросам Азии и Океании МИД Марокко Омера Кадири.

Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, туристической, образовательной, спортивной и других сферах, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Была выражена удовлетворенность уровнем партнерства Азербайджана и Марокко в рамках многосторонних платформ и отмечена необходимость дальнейшего развития всесторонних связей.

Противоположной стороне была предоставлена информация о последних событиях в нашем регионе, мирной повестке Баку и Еревана, а также о строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.