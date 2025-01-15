Азербайджан и Мальдивы провели первые политические консультации

Азербайджан и Мальдивы провели первые политические консультации

Азербайджан и Мальдивская Республика провели первые политические консультации на уровне Министерств иностранных дел.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам визита правительственной делегации, возглавляемой замглавы МИД Эльнуром Мамедовым, на Мальдивы.

Согласно информации ведомства, с мальдивской стороны политконсультации возглавила секретарь по иностранным делам Мальдив Фатимат Иная. Стороны обсудили расширение двусторонних и многосторонних политических связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, логистической и транспортной, туристической, гуманитарной и других сферах.

Представители ведомств также высоко оценили уровень сотрудничества двух стран в международных организациях, подчеркнули важность усиления взаимной поддержки в многосторонних форматах.

В рамках визита правительственная делегация провела встречи с вице-президентом Мальдивской Республики Хусейном Мохаммедом Латифом и с министром экономического развития и торговли страны Мохаммедом Саидом.

В состав делегации вошли представители Министерств экономики, энергетики, цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по туризму.