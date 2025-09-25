Азербайджан и Мальдивы освободили граждан с обычными паспортами от визовых требований на взаимной основе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Мальдивских островов Абдуллой Халилем, обсудив дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече особое внимание было уделено развитию сотрудничества на высоком уровне, проведению политических консультаций и укреплению связей в различных сферах, включая туризм.

Министры подчеркнули, что открытие прямых авиарейсов между странами в прошлом году значительно расширило возможности граждан в путешествиях и способствовало укреплению контактов между людьми.

Стороны подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении от виз для граждан, имеющих обычные паспорта".