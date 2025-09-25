Азербайджан и Мальдивы освободили граждан с обычными паспортами от визовых требований на взаимной основе

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 00:58
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Мальдивских островов Абдуллой Халилем, обсудив дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    На встрече особое внимание было уделено развитию сотрудничества на высоком уровне, проведению политических консультаций и укреплению связей в различных сферах, включая туризм.

    Министры подчеркнули, что открытие прямых авиарейсов между странами в прошлом году значительно расширило возможности граждан в путешествиях и способствовало укреплению контактов между людьми.

    Стороны подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении от виз для граждан, имеющих обычные паспорта".

    Азербайджан Мальдивы визовый режим Джейхун Байрамов
    Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

