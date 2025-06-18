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Азербайджан и Мальдивы частично отменяют визовый режим

Азербайджан и Мальдивы частично отменяют визовый режим Соглашение между правительствами Азербайджана и Мальдивских Островов об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований вступает в силу 18 июня.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 11:09
Азербайджан и Мальдивы частично отменяют визовый режим

Соглашение между правительствами Азербайджана и Мальдивских Островов об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований вступает в силу 18 июня.

Как сообщает Report, Соглашение было подписано 15 ноября 2024 года в Баку в рамках COP29 во время встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и с его мальдивским коллегой Абдуллой Халилом.

Соответствующий законопроект был обсужден и принят на заседании Национального Собрания Азербайджана 27 декабря 2024 года, а затем утвержден Президентом Азербайджана.

Соглашение направлено на дальнейшее укрепление и развитие дружественных отношений между двумя странами путем упрощения передвижения граждан Азербайджана и Мальдив, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта.

Обладатели действительных дипломатических и служебных (официальных) паспортов Азербайджана и Мальдивской Республики смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другой стороны без визы сроком до 90 дней с даты въезда.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Maldives partially lift visa requirements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Maldiv arasında viza rejimi qismən ləğv edilib

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