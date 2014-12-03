Азербайджан и Малайзия планируют подписать соглашение о передаче заключенных

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Малайзия планирует подписать с рядом стран международное соглашение о передаче заключенных. Как сообщает Report со ссылкой на малайзийские СМИ, об этом заявил заместитель министра внутренних дел этой страны Ван Хунайди Туанку Джафар.

По его словам, на сегодняшний день девять стран заявили о своей заинтересованности подписать подобное соглашение с Малайзией. Среди них - Иран, Азербайджан, Латвия, Болгария, Филиппины, Румыния, Турция, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Он отметил, что на данный момент около 2 тысяч иностранцев, отбывающих срок в тюрьмах Малайзии, могут быть переданы в свои страны в случае наличия подобного соглашения, и порядка 1700 граждан Малайзии отбывают срок за рубежом.