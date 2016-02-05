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    Азербайджан и Малайзия укрепляют сотрудничество по борьбе с коррупцией

    Между странами подписан меморандум о взаимопонимании для налаживания сотрудничества в этой сфере

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана и Антикоррупционная комиссия Малайзии (MACC) подписали меморандум о взаимопонимании для налаживания сотрудничества в сфере  борьбы с коррупцией, сообщает Report со ссылкой на Bernama.

    Подписи под меморандумом поставили заместитель генерального прокурора Азербайджана – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев и заместитель главного комиссара (по операциям) МАСС Датук Сери Мохд Шукри Абдул.

    Документ был подписан в штаб-квартире MACC в Малайзии.

    Азербайджан стал 15-ой  страной и организацией, подписавшей меморандум с MACC. 

    Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество между сторонами в семи сферах, а именно предоставление информации относительно расследований, обмен информацией о криминальной и коррупционной активности, обмен эффективными методами расследования.

    Наряду с подписанием документа также состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой представители обеих структур  обсудили перспективы совместной работы в сфере борьбы с коррупцией.

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