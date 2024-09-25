Азербайджан и МАГАТЭ подписали программу в области технического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подписали Рамочную программу для страны (РПС) в области технического сотрудничества с МАГАТЭ на 2024-2029 годы.
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В ходе встречи министр Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан решительно поддерживает ядерную безопасность и международное сотрудничество по ее укреплению, подчеркнув незаменимую роль системы инспекции МАГАТЭ в нераспространении и мирном использовании ядерной энергии.
Отметим, что документ определяет взаимно согласованные приоритетные потребности и интересы в области развития, которые будут поддерживаться посредством мероприятий по техническому сотрудничеству.