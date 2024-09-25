О нас

Азербайджан и МАГАТЭ подписали программу в области технического сотрудничества

Азербайджан и МАГАТЭ подписали программу в области технического сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подписали Рамочную программу для страны (РПС) в области технического сотрудничества с МАГАТЭ на 2024-2029 годы
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 08:09
Азербайджан и МАГАТЭ подписали программу в области технического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подписали Рамочную программу для страны (РПС) в области технического сотрудничества с МАГАТЭ на 2024-2029 годы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, подписание состоялось в рамках встречи глав МИД и МАГАТЭ на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи министр Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан решительно поддерживает ядерную безопасность и международное сотрудничество по ее укреплению, подчеркнув незаменимую роль системы инспекции МАГАТЭ в нераспространении и мирном использовании ядерной энергии.

Отметим, что документ определяет взаимно согласованные приоритетные потребности и интересы в области развития, которые будут поддерживаться посредством мероприятий по техническому сотрудничеству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, IAEA ink technical co-op program
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və AEBA arasında texniki əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi