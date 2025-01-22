Азербайджан и Люксембург провели политконсультации на уровне МИД

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Люксембурга.

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Люксембурга.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра Фариз Рзаев, а делегацию Люксембурга - руководитель Политического департамента МИД этой страны Вероник Докендорф.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в политической сфере, важность поддержания устойчивого политического диалога, организации взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий.

Были рассмотрены текущие состояние и перспективы развития сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных проектов, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Особое внимание уделялось необходимости развития договорно-правовой базы для расширения сотрудничества в различных областях.

На встрече также обсуждались постконфликтная ситуация в регионе, нормализация отношений между Баку и Ереваном, шаги Азербайджана по обеспечению устойчивого мира в регионе, проблемы с минами на освобожденных территориях и проводимые там масштабные восстановительные работы.