Азербайджан и Литва обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с литовским коллегой Кестутисом Будрисом.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также по вопросам региональной и международной безопасности.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.