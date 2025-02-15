Азербайджан и Литва обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с литовским коллегой Кестутисом Будрисом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с литовским коллегой Кестутисом Будрисом.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также по вопросам региональной и международной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.