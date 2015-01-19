Обнародована программа визита государственного секретаря МИД Латвии в Азербайджан

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита государственного секретаря МИД Латвии Андрейса Пилдеговичса в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Латвии, А.Пилдеговичс прибудет в Азербайджан 19 января. Целью визита является проведение политических консультаций между МИД двух стран.

20 января в рамках визита госсекретарь проведет встречи с заместителями министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым, Халафом Халафовым и Махмудом Мамедгулиевым.

В ходе политических консультаций будет обсуждено сотрудничество между Латвией и Азербайджаном, вопросы регионального сотрудничества, нагорно-карабахский конфликт, отношения между Азербайджаном и ЕС, программа Восточного партнерства ЕС, в котором участвует Азербайджан.

Визит завершится 21 января.