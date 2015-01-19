 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована программа визита государственного секретаря МИД Латвии в Азербайджан

    Азербайджан и Латвия обсудят широкий спектр вопросов

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита государственного секретаря МИД Латвии Андрейса Пилдеговичса в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Латвии, А.Пилдеговичс прибудет в Азербайджан 19 января. Целью визита является проведение политических консультаций между МИД двух стран.

    20 января  в рамках визита госсекретарь  проведет встречи с заместителями министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым, Халафом Халафовым и Махмудом Мамедгулиевым.

    В ходе политических консультаций будет обсуждено сотрудничество между Латвией и Азербайджаном, вопросы регионального сотрудничества, нагорно-карабахский конфликт, отношения между Азербайджаном и ЕС, программа Восточного партнерства ЕС, в котором участвует Азербайджан.

    Визит завершится 21 января. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi