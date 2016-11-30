Азербайджан и Лаос намерены развивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов встретился с министром сельского хозяйства и лесоводства Лаоса Лиен Тикео.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, на встрече были обсуждены азербайджано-лаосские двусторонние связи с области сельского хозяйства.

Стороны заявили, что между странами имеется большой потенциал в сельскохозяйственной сфере и этим потенциалом следует воспользоваться. В ходе встречи было отмечено, что посольство Азербайджана и лаосское министерство приложат усилия для продвижение сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.