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    Азербайджан и Лаос намерены развивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере

    Посол Азербайджана во Вьетнаме встретился с министром сельского хозяйства и лесоводства Лаоса

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов встретился с министром сельского хозяйства и лесоводства Лаоса Лиен Тикео.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, на встрече были обсуждены азербайджано-лаосские двусторонние связи с области сельского хозяйства.

    Стороны заявили, что между странами имеется большой потенциал в сельскохозяйственной сфере и этим потенциалом следует воспользоваться. В ходе встречи было отмечено, что посольство Азербайджана и лаосское министерство приложат усилия для продвижение сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

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