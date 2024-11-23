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Азербайджан и Кыргызстан расширяют сотрудничество в сфере молодежной политики

Азербайджан и Кыргызстан расширяют сотрудничество в сфере молодежной политики В столице Кыргызстана Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между Общественным объединением "Реформистская молодежь" Азербайджана и Молодежным парламентом Кыргызстана.
Внешняя политика
23 ноября 2024 г. 18:40
Азербайджан и Кыргызстан расширяют сотрудничество в сфере молодежной политики

В столице Кыргызстана Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между Общественным объединением "Реформистская молодежь" Азербайджана и Молодежным парламентом Кыргызстана.

Как сообщает Report, подписавшие меморандум председатель ОО "Реформистская молодежь" Фарид Шахбазлы и руководитель Молодежного парламента Кыргызстана Асель Аманова отметили, что две страны объединяют исторические дружеские и братские отношения.

Также было отмечено, что Азербайджан и Кыргызстан тесно сотрудничают по всевозможным направлениям. Главы организаций заявили, что существует хорошая перспектива сотрудничества между двумя братскими странами в сфере молодежной политики.

"Государственная политика, проводимая под руководством лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Садыра Жапарова, является дорожной картой и для молодежной деятельности", - отметили стороны.

В меморандуме достигнута договоренность о повышении интенсивности взаимных визитов между молодежными организациями двух стран, реализации совместных проектов в области молодежной политики, экологии, общественной дипломатии, а также о сотрудничестве в сфере продвижения реалий двух стран.

Меморандум также подписали руководитель проекта "Тилимпоз" Кыргызстана Тилек Мирлан и руководитель проекта "Дамчи Булак" Эльбек Хабибуллаев.

В мероприятии также приняли участие советник посольства Азербайджана в Кыргызстане Зульфугар Танарверди и депутат парламента Кыргызстана Эльдар Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qırğızıstan gəncləri birgə fəaliyyətlə bağlı memorandum imzalayıblar

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