Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии

Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии.

Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в службе состоялась встреча с делегацией во главе с исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Азисом Сапаралиевым.

Кыргызская делегация ознакомилась с Ситуационным центром и была проинформирована о деятельности центра и проделанной в стране работе в области гидрометеорологии.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере гидрометеорологии.