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Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии

Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии.
Внешняя политика
6 августа 2024 г. 16:54
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии

Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере гидрометеорологии.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в службе состоялась встреча с делегацией во главе с исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Азисом Сапаралиевым.

Кыргызская делегация ознакомилась с Ситуационным центром и была проинформирована о деятельности центра и проделанной в стране работе в области гидрометеорологии.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере гидрометеорологии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstan hidrometeorologiya sahəsi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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