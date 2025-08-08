Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций.
Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Кыргызстана Эдиля Байсалова с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, развитие торгово-экономических связей и перспективы углубления взаимодействия в транспортно-логистической сфере.
Также, они отметили, что политический диалог между президентами Кыргызстана и Азербайджана находится на высоком уровне и создает условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества
По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать конструктивный диалог и взаимодействие в двустороннем, международном и региональном форматах.