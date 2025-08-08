О нас

Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций

Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций.
Внешняя политика
8 августа 2025 г. 16:22
Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций

Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Кыргызстана Эдиля Байсалова с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, развитие торгово-экономических связей и перспективы углубления взаимодействия в транспортно-логистической сфере.

Также, они отметили, что политический диалог между президентами Кыргызстана и Азербайджана находится на высоком уровне и создает условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать конструктивный диалог и взаимодействие в двустороннем, международном и региональном форматах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qırğızıstanla qarşılıqlı investisiyaları artırmağı müzakirə edib
Версия на английском языке Azerbaijan and Kyrgyzstan discuss expansion of mutual investments

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi