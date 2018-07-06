Азербайджан и Кыргызстан обсудили подготовку ко Всемирным играм кочевников

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Бишкеке Хидаят Оруджев обсудил с вице-премьером Кыргызстана Алтынай Омурбековой развитие двустороннего сотрудничество и участие азербайджанских спортсменов во Всемирных играх кочевников, сообщает Report со ссылкой на АКИ Press.

В ходе встречи сторонами была отмечена важность дальнейшего тесного сотрудничества в области образования, культуры, искусства, туризма и спорта, активизации контактов между образовательными, творческими и спортивными объединениями двух стран.

По словам вице-премьера, опыт, накопленный за 25 лет со дня установления дипотношений между странами, послужит основой "для практической реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах".

Она также выразила надежду на активное участие Азербайджана в III Всемирных играх кочевников и в Иссык-Кульском форуме интеллектуалов, которые пройдут осенью 2018 года.

В свою очередь Х.Оруджев подтвердил участие азербайджанской стороны на всех предстоящих мероприятиях, которые пройдут в Кыргызстане, а также проинформировал, что в их стране празднование 90-летия кыргызского писателя Чингиза Айтматова пройдет на самом высоком уровне.