Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества

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Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

26 июля находящийся с визитом в Кыргызской Республике заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов встретился в городе Чолпон-Ата с председателем Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах.

Стороны отметили ключевую роль взаимных визитов на высшем уровне и подписанных в ходе этих визитов документов в укреплении и расширении сотрудничества.

Подчеркнута важность состоявшегося в Чолпон-Ате 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития азербайджано-кыргызского взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах.