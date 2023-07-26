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Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества

Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества 16:18 готовое
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 16:40
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества

Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

26 июля находящийся с визитом в Кыргызской Республике заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов встретился в городе Чолпон-Ата с председателем Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах.

Стороны отметили ключевую роль взаимных визитов на высшем уровне и подписанных в ходе этих визитов документов в укреплении и расширении сотрудничества.

Подчеркнута важность состоявшегося в Чолпон-Ате 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития азербайджано-кыргызского взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan discuss development prospects of cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Qırğızıstan arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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