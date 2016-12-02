Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Cпикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков принял посла Азербайджана в этой стране Идаята Оруджева.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, дальнейших перспективах сотрудничества Кыргызстана и Азербайджана, а также обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей.

Касаясь межпарламентских связей, спикер подчеркнул, что сотрудничество парламентов двух стран имеет особое значение не только для поддержания конструктивного диалога и обмена опытом, но и достижения большей степени взаимопонимания между народами Кыргызстана и Азербайджана.

В свою очередь И.Оруджев предложил провести в 2017 году взаимные визиты парламентских делегаций двух стран, в частности членов депутатских групп дружбы Кыргызстана и Азербайджана.

Также Г.Оруджев отметил, что в целях углубления культурно-гуманитарных связей двух стран планируется проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане и Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане в следующем году.