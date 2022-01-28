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Азербайджан и Кыргызстан интенсифицируют инвестиционное сотрудничество

Азербайджан и Кыргызстан интенсифицируют инвестиционное сотрудничество Азербайджан и Кыргызстан договорились об интенсификации совместного диалога и продвижении дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
Внешняя политика
28 января 2022 г. 09:46
Азербайджан и Кыргызстан интенсифицируют инвестиционное сотрудничество

Азербайджан и Кыргызстан договорились об интенсификации совместного диалога и продвижении дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tazabek, договоренность была достигнута в ходе встречи министра инвестиций Кыргызстана Нурадила Баясова с экспертной группой Азербайджана, возглавляемой заместителем министра экономики страны Ниязи Сафаровым.

Стороны также обозначили особую роль совместной реализации инвестиционных проектов и созданию совместных предприятий.

По словам Баясова, Кыргызстан придает большое значение развитию всесторонних отношений с Азербайджаном, основанных на взаимном доверии и обоюдной заинтересованности в углублении и развитии двусторонних связей.

Для ознакомления с производственным потенциалом и опытом развития, азербайджанская делегация посетила СЭЗ "Бишкек", а также провела ряд встреч с государственными органами и отечественными бизнес-структурами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğız Respublikası investisiya əməkdaşlığını intensivləşdirir
Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan intensify investment cooperation

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