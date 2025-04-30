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Азербайджан и Кувейт утвердили дорожную карту сотрудничества до 2028 года

Азербайджан и Кувейт утвердили дорожную карту сотрудничества до 2028 года Азербайджан и Кувейт утвердили дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года
Внешняя политика
30 апреля 2025 г. 17:45
Азербайджан и Кувейт утвердили дорожную карту сотрудничества до 2028 года

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 3-м заседании межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Кувейтом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Байрамов подчеркнул большой потенциал расширения двустороннего сотрудничества в таких ключевых сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика, транспортные связи и логистика.

В заключение были приняты протокол заседания и дорожная карта сотрудничества на 2025–2027 годы.

Кувейтсткую сторону на заседании представил министра иностранных дел Абдулла Али Аль-Яхья.

Комиссия достигла соглашения об увеличении товарооборота путем принятия дополнительных мер, а также о развитии экономического сотрудничества, поддержке совместных промышленных и технологических инициатив, совершенствовании логистических услуг для облегчения торгового обмена между странами.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли, отметили важность определения совместных инициатив по проектам чистой энергии.

В заключение были приняты протокол заседания и дорожная карта сотрудничества на 2025–2027 годы. Стороны также подписали договор о сотрудничестве в области сельского хозяйства, несколько программ деятельности, относящихся к сферам спорта, культуры и туризма.

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