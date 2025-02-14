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Азербайджан и Кувейт провели политические консультации

Азербайджан и Кувейт провели политические консультации Состоялся 1-й раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Кувейта.
Внешняя политика
14 февраля 2025 г. 20:44
Азербайджан и Кувейт провели политические консультации

Состоялся 1-й раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Кувейта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

С азербайджанской стороны делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев, с кувейтской стороны - замглавы МИД Шейх Джаррах Джабир аль-Ахмад Аль-Сабах.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

Кроме того, были обсуждены возможности расширения взаимодействия в многостороннем формате, особенно в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, высоко оценены взаимодействие и сотрудничество в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита Ялчын Рафиев встретился с министром торговли и промышленности Кувейта Халифой Аль-Аджилем и генеральным директором кувейтского Агентства по продвижению прямых инвестиций Шейхом Машалом Джабиром Аль-Ахмад аль-Сабахом. На встрече обсуждались вопросы подготовки к очередному заседанию Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Кувейтом, которое состоится в апреле текущего года, а также организация взаимных торговых миссий и бизнес-форумов.

Заместитель министра также встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в Государственном университете Кувейта, и поинтересовался условиями их обучения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Küveyt arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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