Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Коста-Рика будут сотрудничать в сфере подготовки дипломатов.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Университета АДА, в связи с этим был подписан меморандум о взаимопонимании.

Подписи под документом поставили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и находящийся с визитом в Азербайджане глава МИД Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс.

Согласно меморандуму, страны будут сотрудничать в области обмена информацией и опытом.