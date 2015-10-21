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    Азербайджан и Коста-Рика будут сотрудничать в сфере подготовки дипломатов

    Соотвествующий меморандум подписали ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и глава МИД Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Коста-Рика будут сотрудничать в сфере подготовки дипломатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Университета АДА, в связи с этим был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Подписи под документом поставили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и находящийся с визитом в Азербайджане глава МИД Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс.

    Согласно меморандуму, страны будут сотрудничать в области обмена информацией и опытом.

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