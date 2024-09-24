Азербайджан и Колумбия обменялись мнениями по новым направлениям сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и торговли Колумбии Луисом Гилберто Мурильо в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и торговли Колумбии Луисом Гилберто Мурильо в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто значение развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Джейхун Байрамов отметил важность взаимных визитов на высоком уровне, механизма политических консультаций, а также укрепления межведомственных отношений в приоритетных секторах.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в рамках международных организаций, отметив, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую в этом году принимает Азербайджан, создает благоприятные возможности для новых направлений партнерства, и в этом контексте Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Колумбией.

Министр Байрамов также проинформировал о новых реалиях, возникших в регионе после восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, о широкомасштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации и мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

На встрече стороны обменялись мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.