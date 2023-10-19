Азербайджан и Китай подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью

Азербайджан и Китай подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Азербайджан и Китай подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам двусторонней встречи генерального прокурора Кямрана Алиева с китайским коллегой Ин Юном в рамках рабочего визита в Пекин.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения правового и институционального сотрудничества между прокуратурами двух стран в рамках двусторонних и международных платформ.

По итогам встречи была достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве, предусматривающего сотрудничество в борьбе с преступностью, защите прав граждан, а также взаимные визиты и обмен опытом.

Кроме того, Ин Юн пригласил Кямрана Алиева посетить заседание исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, которое состоится в апреле следующего года в Макао. Кямран Алиев в свою очередь пригласил китайского коллегу посетить ежегодную Всемирную конференцию прокуроров, которая пройдет в Азербайджане в сентябре 2024 года.