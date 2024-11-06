Азербайджан и Китай обсудили расширение правового сотрудничества в рамках международных платформ

Генпрокурор Кямран Алиев встретился с заместителем секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая и заместителем председателя Национальной надзорной комиссии Лю Цуесином, который находится с визитом в Азербайджане.

Генпрокурор Кямран Алиев встретился с заместителем секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая и заместителем председателя Национальной надзорной комиссии Лю Цуесином, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе встречи обсуждались вопросы расширения правового сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в рамках международных платформ.

Генеральный прокурор подчеркнул высокий уровень дружественных и партнерских отношений между двумя странами.

Он отметил историческое значение проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и сообщил, что 15 ноября Генеральная прокуратура организует пленарное заседание высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Гость в свою очередь выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил реформы, проводимые в Азербайджане в сфере борьбы с коррупцией.

Затем стороны обсудили перспективы расширения правового и институционального сотрудничества между ведомствами в рамках двусторонних и международных платформ, а также возможность подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.