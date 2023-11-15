Азербайджан и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества

Азербайджан и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества.

Азербайджан и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

14 ноября заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Китая в нашей стране Го Минь. На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между странами в различных сферах.

Было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-китайских отношений в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах, а также подчеркнуто, что межгосударственные отношения носят характер стратегического партнерства.