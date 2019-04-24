​Азербайджан и Китай договорились о передаче осужденных

Высший законодательный орган Китая утвердил договор о передаче осужденных лиц между Китаем и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за ратификацию договора на сессии законодательного органа.

Договор с 19 статьями предусматривает условия процедуры передачи, необходимые документы и расходы.

Комментируя данный вопрос, министр юстиции Фу Чжэнхуа заявил, что ратификация договора способствует укреплению сотрудничества в судебно-правовой области между Китаем и Азербайджаном, а также развитию двусторонних связей.