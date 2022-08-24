Азербайджан и Казахстан обладают широкими возможностями для развития связей по всем направлениям - МНЕНИЕ

18:07

"Азербайджан и Казахстан обладают широкими возможностями и потенциалом для развития связей по всем направлениям".

Как сообщает Report , об этом заявил член рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-казахстанским межпарламентским связям, депутат Эльман Насиров.

Он напомнил, что это первый официальный визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Азербайджан после его прихода к власти в 2019 году:

"Этот визит состоялся по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе визита состоялись обсуждения по широкому спектру двусторонних отношений. В то же время была выражена уверенность в том, что Азербайджан и Казахстан обладают широкими возможностями и потенциалом для развития связей во всех сферах. Эти возможности следует использовать по максимуму. Документы, подписанные после важных встреч, содержат нюансы, которые будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений".

Э.Насиров отметил, что награждение президента Азербайджана Ильхама Алиева высшим орденом Казахстана "Алтын кыран"- "Золотой орел" - один из запоминающихся моментов визита:

“Во время награждения было отмечено, что главу Азербайджанского государства почитают, уважают в Казахстане как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире и привел Азербайджан к исторической Победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Президент Азербайджана в своем выступлении отметил, что нас с Казахстаном объединяет общая история, ценности, в то же время обе страны добились больших успехов в экономической и социальной сферах, имеют авторитет на международной арене. И в дальнейшем для развития отношений между двумя странами будут предприняты все необходимые шаги, так как мы являемся братскими и дружественными государствами. Таким образом, официальный визит Токаева в Азербайджан еще раз доказал, что для развития наших связей как в экономической, торговой, политической, так и в культурной сферах имеются большие перспективы".

Депутат подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности также имеет особое значение. В данном контексте, Казахстан заинтересован в экспорте своей нефти на европейский рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан:

“Это важная составляющая диверсификации маршрутов экспорта энергоресурсов Казахстана на мировой рынок. Опыт Азербайджана в этой сфере также важен для Казахстана. Поэтому всеми усилиями мы продолжим нашу деятельность, направленную на дальнейшее укрепление дружественных и братских отношений”.