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Азербайджан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере миграции

Азербайджан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере миграции Министр внутренних дел Казахстана  на пленарном заседании парламента представил соответствующий законопроект
Внешняя политика
28 апреля 2021 г. 09:31
Азербайджан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере миграции

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании парламента представил законопроект "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", сообщает Report со ссылкой на inbusiness.kz.

По его словам, данный документ позволит двум странам обмениваться опытом, статистикой и информацией, оказывать практическую помощь в работе, решать проблемы нелегальной миграции, бороться с двойным гражданством. Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.

Тургумбаев также отметил, что в настоящее время сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развиваются в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам.

По его информации в 2018 году в Казахстан приехало около 50 тысяч граждан Азербайджана, в 2019 году - более 48 тысяч граждан. В 2018 году Азербайджан посетили 28 тысяч казахстанцев, в 2019 году - 29 тысяч.

На сегодняшний день МВД подписано 23 международных соглашения в сфере миграции. Разрабатывается еще 8 международных соглашений.

Отметим, что мажилис парламента Казахстана принял законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции".

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