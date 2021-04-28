Азербайджан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере миграции

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании парламента представил законопроект "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", сообщает Report со ссылкой на inbusiness.kz.
По его словам, данный документ позволит двум странам обмениваться опытом, статистикой и информацией, оказывать практическую помощь в работе, решать проблемы нелегальной миграции, бороться с двойным гражданством. Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.
Тургумбаев также отметил, что в настоящее время сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развиваются в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам.
По его информации в 2018 году в Казахстан приехало около 50 тысяч граждан Азербайджана, в 2019 году - более 48 тысяч граждан. В 2018 году Азербайджан посетили 28 тысяч казахстанцев, в 2019 году - 29 тысяч.
На сегодняшний день МВД подписано 23 международных соглашения в сфере миграции. Разрабатывается еще 8 международных соглашений.
Отметим, что мажилис парламента Казахстана принял законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции".