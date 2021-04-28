Азербайджан и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере миграции

Министр внутренних дел Казахстана на пленарном заседании парламента представил соответствующий законопроект

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании парламента представил законопроект "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", сообщает Report со ссылкой на inbusiness.kz.

По его словам, данный документ позволит двум странам обмениваться опытом, статистикой и информацией, оказывать практическую помощь в работе, решать проблемы нелегальной миграции, бороться с двойным гражданством. Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.

Тургумбаев также отметил, что в настоящее время сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развиваются в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам.

По его информации в 2018 году в Казахстан приехало около 50 тысяч граждан Азербайджана, в 2019 году - более 48 тысяч граждан. В 2018 году Азербайджан посетили 28 тысяч казахстанцев, в 2019 году - 29 тысяч.

На сегодняшний день МВД подписано 23 международных соглашения в сфере миграции. Разрабатывается еще 8 международных соглашений.

Отметим, что мажилис парламента Казахстана принял законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции".