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Азербайджан и Канада будут развивать сотрудничество в борьбе с минной угрозой

Азербайджан и Канада будут развивать сотрудничество в борьбе с минной угрозой В Азербайджане деятельность по борьбе с минной угрозой осуществляется в основном за счет внутренних ресурсов, однако для устранения гуманитарных последствий мин и обеспечения минной безопасности необходима международная поддержка.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 20:03
Азербайджан и Канада будут развивать сотрудничество в борьбе с минной угрозой

В Азербайджане деятельность по борьбе с минной угрозой осуществляется в основном за счет внутренних ресурсов, однако для устранения гуманитарных последствий мин и обеспечения минной безопасности необходима международная поддержка.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов сказал на встрече с находящимися с визитом в Баку генеральным директор по делам Арктики, Евразии и Европы Министерства иностранных дел Канады Робертом Синклером и вторым секретарем посольства Канады в Турции Холли Уайт, аккредитованной также в Азербайджанской Республике.

Поладов проинформировал гостей о минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, о последствиях, вызванных минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также о проделанной работе в области борьбы с этой угрозой.

Роберт Синклер подчеркнул, что поддержка действий по борьбе с минной угрозой является глобальным приоритетом для Канады. Он также заявил о намерении Канады развивать сотрудничество с Азербайджаном во многих областях, включая сферу гуманитарного разминирования.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Azərbaycanla mina təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

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