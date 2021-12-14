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Учения по безопасности проведены на территории посольства Израиля в Баку

Учения по безопасности проведены на территории посольства Израиля в Баку Посольство Израиля в Азербайджане совместно с Азербайджанской стороной провели учения по безопасности на территории посольства
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 14:32
Учения по безопасности проведены на территории посольства Израиля в Баку

Посольство Израиля в Азербайджане совместно с азербайджанской стороной провели учения по безопасности на территории дипмиссии.

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане.

"Посольство и силы безопасности Азербайджана провели совместные учения, направленные на укрепление нашего сотрудничества в области безопасности. Мы хотим поблагодарить силы безопасности Азербайджана за их неизменную самоотверженность и решимость", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что согласно Венской конвенции, каждое государство обязуется обеспечивать безопасность размещенных в стране дипломатических миссий.

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