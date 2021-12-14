Учения по безопасности проведены на территории посольства Израиля в Баку

Посольство Израиля в Азербайджане совместно с азербайджанской стороной провели учения по безопасности на территории дипмиссии.
Об этом передает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане.
"Посольство и силы безопасности Азербайджана провели совместные учения, направленные на укрепление нашего сотрудничества в области безопасности. Мы хотим поблагодарить силы безопасности Азербайджана за их неизменную самоотверженность и решимость", - говорится в сообщении посольства.
Отметим, что согласно Венской конвенции, каждое государство обязуется обеспечивать безопасность размещенных в стране дипломатических миссий.