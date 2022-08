Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в космической отрасли

Космическое агентство Азербайджана обсудило с посольством Израиля в Азербайджане сотрудничество в космической отрасли.

Как передает Report, об этом председатель Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов написал в Twitter.

"В ходе сегодняшней встречи с посольством Израиля в Азербайджане состоялась интересная дискуссия о развитии нашего стратегического и практического сотрудничества в космической отрасли. Я искренне верю, что взаимный обмен опытом поможет достичь наших целей на национальном и глобальном космическом рынке", - говорится в публикации.