Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в космической отрасли

Космическое агентство Азербайджана обсудило с посольством Израиля в Азербайджане сотрудничество в космической отрасли.
Как передает Report, об этом председатель Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов написал в Twitter.
"В ходе сегодняшней встречи с посольством Израиля в Азербайджане состоялась интересная дискуссия о развитии нашего стратегического и практического сотрудничества в космической отрасли. Я искренне верю, что взаимный обмен опытом поможет достичь наших целей на национальном и глобальном космическом рынке", - говорится в публикации.
Our today's meeting with @IsraelinAZ was dedicated to a compelling discussion on developing our strategic &practical cooperation in #space industry. I truly believe mutually exchanging experience will help us achieve our respective goals in the national &global #Spacemarket. pic.twitter.com/w4t9fy2pKT