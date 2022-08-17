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Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в космической отрасли

Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в космической отрасли Космическое агентство Азербайджана обсудили с посольством Израиля в Азербайджане сотрудничество в космической отрасли.
Внешняя политика
17 августа 2022 г. 10:32
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в космической отрасли

Космическое агентство Азербайджана обсудило с посольством Израиля в Азербайджане сотрудничество в космической отрасли.

Как передает Report, об этом председатель Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов написал в Twitter.

"В ходе сегодняшней встречи с посольством Израиля в Азербайджане состоялась интересная дискуссия о развитии нашего стратегического и практического сотрудничества в космической отрасли. Я искренне верю, что взаимный обмен опытом поможет достичь наших целей на национальном и глобальном космическом рынке", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Israel mull cooperation in space industry

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