Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в различных сферах

Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в различных сферах

Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в различных сферах экономики, это относится и к восстановлению освобожденных в результате Отечественной войны 2020 года территориям.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, Азербайджан определил свою стратегию развития на 2022-2026 годы, которая включает в себя различные сектора, в том числе сельское хозяйство, восстановление и развитие освобожденных территорий и др.

Это значит, что есть очень много сфер, в которых Азербайджан и Израиль могут сотрудничать.

"Те представители Израиля, которые находятся здесь, могут этому посодействовать и рассказать у себя в стране про возможности в Азербайджане", - сказал посол, отметив, что с нетерпением ждет, когда, уже будучи в Израиле, сможет обсудить с представителями бизнеса этой страны возможные сферы сотрудничества.