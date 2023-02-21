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Азербайджан и Италия провели межконсульские консультации

Азербайджан и Италия провели межконсульские консультации В Риме состоялись третьи межконсульские консультации внешнеполитических ведомств Италии и Азербайджана.
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 23:29
Азербайджан и Италия провели межконсульские консультации

В Риме состоялись третьи межконсульские консультации внешнеполитических ведомств Италии и Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского отдела МИД Эмиль Сафаров, а итальянскую – начальник Главного управления по делам итальянцев, проживающих за рубежом, и миграционной политики МИД республики Луиджи Виньяли.

Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, а также сотрудник Государственной миграционной службы Азербайджана.

В ходе консультаций были рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития консульского сотрудничества с Италией, являющейся важной страной-партнером для Азербайджана, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг.

В ходе встречи также были обсуждены применимые визовые режимы, а также вопрос расширения возможностей оформления виз для граждан Азербайджана, желающих посетить Италию в образовательных и туристических целях, а также вопрос взаимного признания документов, выданных соответствующие государственные учреждения.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении следующего раунда межконсульских консультаций в Баку в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliya arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

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