Азербайджан и Италия провели межконсульские консультации

В Риме состоялись третьи межконсульские консультации внешнеполитических ведомств Италии и Азербайджана.

В Риме состоялись третьи межконсульские консультации внешнеполитических ведомств Италии и Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского отдела МИД Эмиль Сафаров, а итальянскую – начальник Главного управления по делам итальянцев, проживающих за рубежом, и миграционной политики МИД республики Луиджи Виньяли.

Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, а также сотрудник Государственной миграционной службы Азербайджана.

В ходе консультаций были рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития консульского сотрудничества с Италией, являющейся важной страной-партнером для Азербайджана, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг.

В ходе встречи также были обсуждены применимые визовые режимы, а также вопрос расширения возможностей оформления виз для граждан Азербайджана, желающих посетить Италию в образовательных и туристических целях, а также вопрос взаимного признания документов, выданных соответствующие государственные учреждения.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении следующего раунда межконсульских консультаций в Баку в 2024 году.