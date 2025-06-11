Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Италии Лукой ди Джанфранческо.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Гейдаров напомнил, что отношения между Азербайджаном и Италией строятся на принципах дружбы и взаимного уважения, и что многосторонние связи между двумя странами стремительно развиваются.

Министр подробно проинформировал посла о работе, проводимой в стране в области управления чрезвычайными ситуациями, и о деятельности структур МЧС, а также рассказал о перспективах сотрудничества между соответствующими органами Азербайджана и Италии в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Посол Италии в Азербайджане отметил, что отношения между двумя странами постоянно развиваются. Он рассказал о взаимной выгоде отношений между соответствующими органами в рамках предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.