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Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями
Внешняя политика
11 июня 2025 г. 13:28
Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Италии Лукой ди Джанфранческо.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Гейдаров напомнил, что отношения между Азербайджаном и Италией строятся на принципах дружбы и взаимного уважения, и что многосторонние связи между двумя странами стремительно развиваются.

Министр подробно проинформировал посла о работе, проводимой в стране в области управления чрезвычайными ситуациями, и о деятельности структур МЧС, а также рассказал о перспективах сотрудничества между соответствующими органами Азербайджана и Италии в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Посол Италии в Азербайджане отметил, что отношения между двумя странами постоянно развиваются. Он рассказал о взаимной выгоде отношений между соответствующими органами в рамках предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Italy discuss cooperation on emergencies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya arasında fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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