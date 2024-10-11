Азербайджан и Испания провели очередной раунд политических консультаций

20:21

Азербайджан и Испания провели 11 октября в Мадриде очередной раунд межмидовских политических консультаций.

Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, испанскую - государственный секретарь по иностранным и глобальным делам Диего Белио Мартинес.

Стороны на заседании обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Испанией в политической, экономической и гуманитарной сферах. В направлении экономического взаимодействия отмечена целесообразность расширения сотрудничества в диверсификации торговли, поощрения инвестиций, альтернативной энергетике, транспорте, высоких технологиях, АПК, туризме.

Подчеркнута важность постоянного политического диалога и в этой связи необходимость проведения встреч на высоком уровне и взаимных визитов.

В рамках консультаций азербайджанская сторона проинформировала о подготовке к COP29, постконфликтной ситуации в регионе, ходе восстановлении освобожденных территорий.

В ходе визита Ф.Рзаев также встретился с другими официальными лицами Испании, принял участие в обсуждениях в формате круглого стола с исследователями и экспертами.