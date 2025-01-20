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Азербайджан и Иран обсудят экономическое сотрудничество на 16-м заседании совместной комиссии

Азербайджан и Иран обсудят экономическое сотрудничество на 16-м заседании совместной комиссии В Тегеране 22-23 января состоится 16-е заседание Ирано-Азербайджанской совместной экономической комиссии, где будет обсуждаться сотрудничество в ключевых сферах.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 06:19
Азербайджан и Иран обсудят экономическое сотрудничество на 16-м заседании совместной комиссии

В Тегеране 22-23 января состоится 16-е заседание Ирано-Азербайджанской совместной экономической комиссии, где будет обсуждаться сотрудничество в ключевых сферах.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, председателями комиссии будут министр транспорта и градостроительства Ирана Фарзане Садиг и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Отмечается, что 22 января азербайджанская делегация из 40 человек в рамках профильных комитетов обсудит с иранскими чиновниками вопросы транспорта, финансов, инвестиций, энергетики, туризма, культуры и коммуникаций.

Ожидается, что 23 января по итогам обсуждений между сторонами будет подписан меморандум о сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran birgə komissiyanın 16-cı iclasında iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər

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