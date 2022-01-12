О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Иран обсудили вопрос о выдаче осужденных

Азербайджан и Иран обсудили вопрос о выдаче осужденных Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром юстиции этой страны Амином Гусейном Рагими.
Внешняя политика
12 января 2022 г. 12:02
Азербайджан и Иран обсудили вопрос о выдаче осужденных

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром юстиции этой страны Амином Гусейном Рагими.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Иране.

На встрече было подчеркнуто особое значение, придаваемое связям глав государств Азербайджана и Ирана, подчеркнута важность дальнейшего расширения двусторонних связей двух дружественных стран и близких соседей, а также сотрудничества в рамках международных организаций. Стороны обсудили проделанную работу в области суда и юстиции, существующие отношения между министерствами юстиции двух стран, а также реализуемые в обеих странах проекты по совершенствованию пенитенциарной системы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения взаимодействия между органами юстиции двух стран, дальнейшего наращивания усилий в решении правовых вопросов, а также выдачи осужденных, продолжения визитов и встреч, оказания юридической помощи и другим вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Iran discuss transfer of prisoners
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran arasında məhkumların təhvil verilməsi məsələsi müzakirə olunub

Самое важное

Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
11 января 2022 г. 20:16
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi