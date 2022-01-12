Азербайджан и Иран обсудили вопрос о выдаче осужденных

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром юстиции этой страны Амином Гусейном Рагими.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром юстиции этой страны Амином Гусейном Рагими.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Иране.

На встрече было подчеркнуто особое значение, придаваемое связям глав государств Азербайджана и Ирана, подчеркнута важность дальнейшего расширения двусторонних связей двух дружественных стран и близких соседей, а также сотрудничества в рамках международных организаций. Стороны обсудили проделанную работу в области суда и юстиции, существующие отношения между министерствами юстиции двух стран, а также реализуемые в обеих странах проекты по совершенствованию пенитенциарной системы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения взаимодействия между органами юстиции двух стран, дальнейшего наращивания усилий в решении правовых вопросов, а также выдачи осужденных, продолжения визитов и встреч, оказания юридической помощи и другим вопросам.