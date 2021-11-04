​​​​​​​Азербайджан и Иран договорились создать совместный комитет

"Мы считаем своих соседей своими родственниками и ценим принципы, регулирующие родственные отношения".

"Мы считаем своих соседей своими родственниками и ценим принципы, регулирующие родственные отношения".

Как передает Report со ссылкой на сайт МИД Ирана, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян.

"По некоторым вопросам могут быть разногласия, но важно, чтобы у обеих сторон была сильная воля к преодолению препятствий", - сказал Абдуллахиян.

Глава МИД подчеркнул, что продолжит позитивные контакты и консультации со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым для всестороннего развития отношений между двумя странами и устранения недоразумений.

"В этом контексте мы договорились расширить двустороннее сотрудничество и сформировать совместный комитет для лучшего управления общественным мнением и медиа-пространством", - отметил министр.