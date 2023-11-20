Азербайджан и Ирак проведут политические консультации

Азербайджан и Ирак договорились о проведении политических консультаций.

Азербайджан и Ирак договорились о проведении политических консультаций.

Как сообщает Report, соответствующий меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между МИД Азербайджана и Ирака был подписан в рамках визита в Баку иракской делегации во главе с президентом Абдуллатифом Джамалем Рашидом.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и замглавы МИД Ирака Мохаммед Хусейн Бахр аль-Улум.

Напомним, что с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирака Абдуллатифа Джамаля Рашида 20 ноября состоялась церемония подписания ряда документов.