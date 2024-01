Азербайджан и Ирак обсудили вопросы укрепления экономического и торгового сотрудничества.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов написал на своей странице в соцсети "Х".

"Рад встретиться с министром торговли Ирака Атиром Аль Гурайром. В ходе встречи провели продуктивную дискуссию по вопросам экономического и торгового сотрудничества между Азербайджаном и Ираком и путям его дальнейшего укрепления", - отмечается в публикации.