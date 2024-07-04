Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в судебно-правовой сфере

В Конституционном суде состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зиданом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

В Конституционном суде состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зиданом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев подробно рассказал о деятельности возглавляемой им структуры.

Он отметил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации землях Азербайджана восстановлена юридическая сила Конституции Азербайджанской Республики, и 1 сентября этого года впервые на этих территориях пройдут выборы в Милли Меджлис.

Председатель Фаик Зидан отметил, что целью официального визита является установление связей в судебной сфере и определение направлений сотрудничества.

Между сторонами состоялся широкий обмен мнениями, была подчеркнута важность укрепления судебно-правового сотрудничества.

На встрече также присутствовали судьи Конституционного суда и ответственные сотрудники Аппарата.