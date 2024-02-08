Азербайджан и Иордания обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Азербайджан и Иордания обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, и региональное развитие.

Азербайджан и Иордания обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, и региональное развитие.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Обсуждения прошли в рамках встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с первым вице-спикером Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Абдуррахимом аль-Маайя и помощником председателя Сената Иордании, главой Иордано-Азербайджанского комитета братства Муфлихом ар-Рахими.

На встрече было отмечено, что за более чем 30 лет с момента установления дипломатических отношений наблюдается продуктивное взаимодействие между нашими странами в различных сферах, включая политику, экономику, торговлю, туризм и образование. Также отмечена поддержка, основанная на взаимной дружбе и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

Стороны провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.