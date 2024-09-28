Азербайджан и Индонезия подписали соглашение об отмене визового режима для дипломатов

Азербайджан и Индонезия подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Азербайджан и Индонезия подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД, документ был подписан в ходе встречи глав дипведомств двух стран Джейхуна Байрамова и Ретно Марсуди на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Согласно информации, стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы сотрудничества, включая такие сферы, как экономика, транспорт и туризм, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Министр Дж.Байрамов проинформировали индонезийскую коллегу о постконфликтных реалиях в регионе и подготовке Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По итогам встречи главы МИД двух стран подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Индонезия об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов".